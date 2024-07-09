خاص| مجدي بدر ينضم لفريق مسلسل "مطعم الحبايب"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان مجدي بدر عن إنضمامة لطاقم مسلسل "مطعم الحبايب" الذي يجمع عدد كبير من النجوم، ومن المقرر طرحة خلال الفترة المقبلة.

وقال مجدي بدر في تصريحات خاصة ل "دوت الخليج الفني": "انا ضيف شرف في مسلسل "مطعم الحبايب" بشخصية لطيفة واتمني تحبوها".

تفاصيل مسلسل مطعم الحبايب

مسلسل مطعم الحبايب من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري.

مطعم الحبايب " ليس التعاون الأول بين هدى المفتي وأحمد مالك، حيث حقق الاثنان نجاحات مشتركة في عدد من الأعمال، سواء التلفزيونية أو السينمائية، وذلك من خلال مسلسلي بيمبو وتحقيق، وفيلمي ليلة رأس السنة وكيرة والجن.