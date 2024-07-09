نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالزي المغربي.. سميرة سعيد تشارك جمهورها من مهرجان موازين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت المطربة سميرة سعيد جمهورها ومتابعيها صورًا لها أثناء إحياءها حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين بدولة المغرب.

ونشرت سميرة سعيد الصور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت عليها معلقة: "موازين"

بيان سميرة سعيد

وأعربت سميرة سعيد في بيان لها عن سعادتها بحفلها بمهرجان موازين وإنه من أجمل الحفلات التي قدمتها، خاصة وأن المهرجان عريق ودورته الـ 19 تشكل عودة له من جديد.

وأوضحت أن كثير من الذكريات عادت لها لأنها وقفت على نفس المسرح وهي طفلة تغني لجمهور عريض، مشيرة إلى أن تفاعل الجمهور معها وغناءه أغنياتها القديمة والحديثة معها كان ممتع بالنسبة لها خصوصا في تلك الأغنيات الصعبة، وهو ما يؤكد على أن جمهور مهرجان موازين جمهور ذواق والوقوف أمامه ليس سهلا.

كما قالت عنه أن الحفل أعادها للطفولة، حيث أن المسرح الذي أحيت عليه حفلها بمهرجان موازين هو أول مسرح وقفت عليه سميرة سعيد وهي طفلة في عمر الـ 12 عام، وهو مسرح محمد الخامس.

تفاصيل حفل سميرة سعيد بمهرجان موازين

واستمرت الحفلة لمدة 3 ساعات وسط حماس من الحضور الذي ظل يردد ديفا ديفا وهتف أيضًا لشادي نجل سميرة سعيد، والذي حرص على الصعود للمسرح لالتقاط بوكيه ورد قدمته إحدى المعجبات، لتقدمه سميرة سعيد لجمهورها قائلة "ولدي".

وقدمت سميرة سعيد باقة متنوعة من أشهر أغانيها في الحفل، وبدلت ملابسها مرتين حيث حرصت على ارتداء ملابس مستواحاة من القفطان المغربي، وحضر الحفل اشقائها عادل وزوجته وغزلان وزوجها ونجوى، بجانب الملحن عبد العاطي امنا، والذي تعاونت معه سميرة سعيد في أغنية بطاقة حب والتي غناها معها على المسرح كورال الأطفال، فيما طلب الجمهور إعادة غناء أغنيتها قال جاني بعد يومين، وتفاعل الجمهور مع سميرة سعيد في أغنياتها المختلفة ومنها أغنية وعدي والتي رددها الجمهور بالكامل وسط حضور عدد من رجال الدولة والمسئولين.