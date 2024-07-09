نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خيري رمضان: محمد رمضان تصرفه غير لائق مع الشاب خلال جولته في مراسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الإعلامي خيري رمضان علي إنتقاد الفنان محمد رمضان بعدما صفعة شاب وتحدث مع بطريقة مسيئة خلال تواجده في الساحل الشمالي، وذلك خلال تقديم برنامجه "مع خيري"، الذي يتم عرضه عبر شاشة المحور.

وقال خيري رمضان: "محمد رمضان تتفق أو تختلف معه فهو نجم يقابله رؤساء وملوك، وهو فنان يحب الاحتكاك بالجمهور والنزول بينهم، ويقول أنا رجل شعبي ولا يرفض أي طلب للتصوير معه".

وأضاف: "الولد الصغير لما سألوه هو ضربك بالقلم ليه قال أنا روحت أتصور معاه وقلت له يا محمد حمضان، أصل أنا استفزيته وكنت بهرج فضربني بالقلم، فأنا مهمنيش وضربته بالقلم، وبعد كده خدوني الأمن شوية وجالي مدير أعماله والموضوع خلص، وفوجئت بنفسي تريند".

وأكمل حديثه قائلا: "الضرب بالقلم مرفوض، لكن الولد ده قليل الأدب ويستحق العقاب، وإحنا عندنا من فترة ومن قبل واقعة عمرو دياب فكرة التجرؤ وإن الغني المشهور ليس له أي حقوق لأنه معروف والناس بتحبه، فيقبل كل شيء وإذا خرج عن شعوره الناس تذبحه".

وأكد الإعلامي خيري رمضان، إلى أن النجم محمد رمضان كان من الممكن أخذ حقه بالقانون موضحا: "دي قضية سب وقذف قدام الناس، والولد أحداث هيدخل مؤسسة، لكن الحق ضاع خلاص ومحمد رمضان لم يسلك الطريق الأسلم والأصح بالقانون، وتصرفه غير لائق، لأن النجم عليه إنه ياخد الولد من إيده يعمل له قضية، أو يعتذر له ويقبل اعتذاره".