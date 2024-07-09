نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل فيلم ديربي الموت لـ يوسف الشريف في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان يوسف الشريف لخوض أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم ديربي الموت، والعمل مدعوم من صندوق بيج تايم، بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



ومن المقرر أن يتم التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



يوسف الشريف يعلن عن مشاركته كعضو في لجنة تحكيم في نصف نهائي جوائز إيمي الدولية 2024



وعلى صعيد آخر، أعلن الفنان يوسف الشريف عن مشاركته كعضو في لجنة تحكيم في نصف نهائي جوائز إيمي الدولية 2024، وذلك من خلال حسابه بموقع إكس، تويتر سابقا، حيث كتب: يسعدني أن أعلن أنني شاركت كعضو في لجنة تحكيم مسابقة جوائز إيمي الدولية لهذا العام.



آخر أعمال يوسف شريف السينمائية

يذكر أن آخر فيلم عرض لـ يوسف الشريف، هو فيلم بعنوان بني آدم، وشاركه في العمل كلا من، هنا الزاهد، أحمد رزق، مي سليم، الراحل محمود الجندي، وهو من إخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال يوسف شريف



والجدير بالذكر آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل كوفيد 25، وعرض ضمن موسم رمضان 2021، وضم كلا من: ناهد السباعي، سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، وغيرهم، وهو من إنتاج شركة سينرجي.