نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قصة وأبطال فيلم الميت ده بتاع مين لـ إدوارد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر الفنان إدوارد عرض أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "الميت ده بتاع مين" إخراج شادى على وتأليف محمد شيبة، وبطولة عدد من النجوم منهم محمود حافظ وندا موسى ومحمد لطفى وعلا مرسى وفرح الزاهد وأوتاكا ومحمد رضوان وشريف حسنى وويزو وعنبة.



آخر أعمال إدوارد السينمائية

يذكر أن آخر أعمال إدوارد فيلم "الرجل الأخطر" بطولة سامح حسين والفيلم تدور أحداثه فى اطار كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد على الإثارة ويحمل إسقاطات على الواقع الذي نعيشه من خلال مناقشة قضية مهمة، وهي فكرة الصورة الجمالية التي كانت تتمتع بها مصر في الماضي.



أبطال فيلم الرجل الأخطر

فيلم "الرجل الأخطر" بطولة سامح حسين وهالة فاخر وإدوارد ورحمة حسن ومن تأليف جوزيف فوزي ومن إخراج مرقس عادل، ويعد هذا الفيلم هو التعاون الثانى بين الفنان الكوميدى سامح حسين، والمخرج مرقس عادل بعد فيلمهما "بث مباشر".



آخر أعمال إدوارد الدرامية



والجدير بالذكر آخر أعمال أدوارد كان مسلسل بقينا اتنين، وهو بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.

