نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب، المرتقب في السعودية، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

طرح تذاكر الحفل للجمهور عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

وجاءت أسعار تذاكر حفل عمرو دياب، في السعودية، بين فئتين سعريتين، هما: (250 ريال سعودي، 450 ريال سعودي).

ويحيي عمرو دياب، حفل غنائي في بوليفارد سيتي بمدينة الرياض السعودية يوم 18 يوليو الجاري، ضمن سلسلة حفلات جولة المملكة.

آخر أعمال عمرو دياب

والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو دياب أغنية "تتحبي"، الأغنية كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيي، ميكساج وديچتال ماستر أمير محروس، جيتار شريف فهمي.



وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

الدلع يتشال له ناسه

والهنا بقى ليكي حصري والجمال أنتي أساسه حاصري قلبي وعيني حاصري مش هأبالغ ف المزايا

مش هعد وأقول ياعيني شوفي نفسك في المرايا شوفي وأنتي حاثعذريني

تتحبى.. تتعشقي

أه حرام تتعبي أو تشقي تتهني.. تتمني

تتطلبي طلباتك مني

هو مين يفلت يا ويله؟

اللى عينيك جت في عينيه وأنتي واقفه بتسحريله

عاللي شايفه الله يعين

واللي مالهوش في الشقاوة لو شافك يتشاقى عادي

یا نهار أبيض على الحلاوة القمر طل الليلادي