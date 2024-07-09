رضوى الشربيني تفتح النار على حسام حبيب.. تعرف على أبرز تصريحاتها عن شيرين عبد الوهاب

القاهرة - محمد ابراهيم - فتحت الإعلامية رضوي الشربينى النار على الفنان حسام حبيب وذلك بسبب أزمته مع طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب حيث قامت بنشر بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماع في بوك وتحدثت عن الأزمة موجهة إليه بعض الأسئلة “ نزلت بوست وأنا متعصبه على موضوع شيرين وحسام وأنا مكنتش حابة اتكلم في الموضوع ده بس لقيت أستاذ حسام كل شويه يتسربله فويس من موبايله اللي هو سبحان الله ميعرفش مين بيسرب التسجيلات دي وبيسألنا كجمهور بعض الأسئله فأنا بقا كجمهور حابه أسألك يا أستاذ حسام شويه أسئله كدا انا كمان وياريت تجاوبنا عليها"

شيرين وحسام حبيب

وأردفت حديثها “ حضرتك يا أستاذ حسام بتقول إنك مضـربتش شيرين وأنت كنت بتدافع عن بنتها وقولت مش هقول شيرين كانت بتعمل إيه في بنتها عشان متنتهيش عند الناس، طب هو أنت بصفتك إيه بتتدخل أنت لا جوزها ولا أخوها ولا خطيبها ولا أبوها ولا انت حاجه يبقا بتتدخل ليه؟ "

مستنكرة " وبعدين هو مش أنتت هاجمت اخوها لما راح ياخدها بالعافيه عشان تتعالج، طب عالأقل هو مضـربهاش ومطلعتش علينا بشلاضيم كدا زي ما أنت عملت فيها

و لما انت عملت كدا عشان مصلحتها طب ما اخوها اولى بيها منك انت مين بالنسبالها اصلًا!! "

شيرين وحسام وبنات شيرين

واستكملت تساؤلاتها "تاني حاجه هو انت كنت في الاستديو بتاعها بصفتك ايه؟

يعني انت قولت انك مش بتشتغل معاها ولا جوزها ولا خطيبها يبقا انت مين؟

و فين خطيبها اللي انت طلعت باركتلهم وقولت هتعملهم اغنيه؟

فين الأغنية يا حسام؟

و فين خطيبها ولا هو مفيش خطيبها أصلًا!!"

وأضافت " السؤال اللي بعده هو أنت ما دام بتقول انك مبتشتغلش مع شيرين ومبتاخدش منها فلوس وانت اللي ليك عندها فلوس

أومال انت بتصرف منين؟

يعني انت من ساعة ما اتجوزت شيرين من خمس سنين منزلتش اغنيه ولا بتعمل حفلات ولا بتشتغل مع شيرين اومال بتصرف منين؟

قولي بتجيب فلوس منين وانت قاعد كدا عشان أعمل زيك

و لما هي شيرين ضـربت نفسها وانت ملاك وهي شيـطـان انت موجود في حياتها ليه؟

اوعى تقولي حب اصل الحب لما فيه تنازلات بيبقا مصلحة"

وأكدت" شيرين خسرت والدتها ورضا والدتها و رغم كدة والدتها أخذت أخوها وأختها وروحلها وخسرت شغلها وعلي وشك تخسر بناتها وجمهورها فاضل ايه عايزه يحصلها تاني؟ "

واختتمت " وبعدين أنت بتقول انا راجل محترم حاضر هصدقك بس هو فيه راحٖل محترم يصور واحده انا مش عارفه انت بالنسبالها ايه وهي منهاره كدا؟ .. سايبها منهاره وعماله تكسـر وأنت واقف تصور وتوثق اللحظه؟ لا راحٖل محترم أو ي الصراحه

وأنت شايف الناس بقت بتقول ايه عن شيرين؟

بقوا بيقولوا زهقنا منها هو مفيش غير شيرين؟

شيرين اللي انت متجوزها وهي نجمة النجوم في الغنا وعامله برنامج مكسـ ـر الدنيا وعامله مسلسل كسـ ـر الوطن العربي كله شايف وصلت لإيه؟

شيرين اللي كانت مهتمه بنفسها ولبسها وشكلها شايف انت سايبها عامله ازاي؟ شايف بقت كام كيلو لا قادره تمشي ولا تلبس ولا تتحرك

شيرين قبل ما تتجوزك عمر ما حد سمع عنها حاجه حتى لو هي زي ما انت بتقول بتضـرب وتكســر مكناش بنعرف لان عمر ما زوج ليها عمل فيها كدا وفضـحها عالهوا زي حضرتك

طالع تقول إسألوها جايبه فلوسها منين وبتبلغ عنها الاموال العامه؟

انت بتحبها كدا يعني وعايزها تشكرك زي ما بتقول؟

هو انت عايز ايه منها تاني.. هتاخد ايه تاني.. هتخسرها ايه تاني؟

لما هي وحـشه كدة أنت مكمل معاها ليه عايزه اعرف؟

اوعى تقولي بحبها..

هو انت كان حد ضـربك على ايدك عشان تكمل؟

دي طلعت قالت عنك اللي يشوفه يتـف على وشه وكملت يا راجل!

ده انا لو راجل وحد طلع قال عني كدا لو بيني وبينه عيش وملح هعمل حساب وارفع عليه قضيه سـب وقـ ذف بس؟

انت بقا كملت ليه هااا!!

انت طالع تتكلم عنها دلوقتي عشان انت عارف وأنا عارفه إنه ا مش هتقدر ترد عليك؟ س اتطمن عامة كلها ساعات والحقيقه هتبان وهيبان كل اللي انت عملته.. وربنا مع شيرين."