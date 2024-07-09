نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. نانسي عجرم تحيي أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة في الأردن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد النجمة نانسى عجرم، لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة، في الأردن، يوم الجمعة 12 يوليو الجارى، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة موسم الصيف.



تفاصيل حفل باريس

وعلى صعيد آخر، تحيى النجمة نانسى عجرم، حفلًا غنائيًا يوم 16 نوفمبر الشهر المقبل في باريس، ومن المقرر أن تقدم نانسى عجرم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها الرومانسية والمحببة لدى جمهورها.

آخر أعمال نانسي عجرم

والجدير بالذكر آخر أعمال نانسي عجرم أغنية من نظرة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية من نظرة لـ نانسي عجرم

صدقني من نظرة من نظرة من نظرة هالقلب

عم يرقص عالدقة وكل دقة بيسمعها بالقلب

عمري من دونك من دونك من دونك شو صعب

حواسي الخمسة ستة صاروا معك يا حب.

إنت إلي دوا دوا

شفتك قلبي هوى هوى

معك إنت قلبي ارتوى

إنت غرامي

كون الشمس بكون الفي

كون النار بكون المي

حن على قلبي شوي

حقق أحلامي.

وحياتك حكياتك حكياتك خلوني إنهار

جمالك عالبكلة ومتكلة عليي شوي تغار

دلعني وما بتندم ومقدم قلبي وما تحتار

جنونك عجنوني يا عيوني

بخلي الليل نهار.

إنت إلي دوا دوا

شفتك قلبي هوى هوى

معك إنتى قلبي ارتوى

إنت غرامي

كون الشمس بكون الفي

كون النار بكون المي

حن على قلبي شوي

حقق أحلامي.