نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل أغنية "عابر سبيل" لـ أحمد فريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفع النجم أحمد فريد مستوى الحماس لجمهوره من خلال الكشف أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "عابر سبيل" المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة ضمن سلسلة أغاني صيف 2024.

حيث شارك فريد جمهوره من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" صورة له تجمعه بصناع العمل داخل الاستديو وعلى رأسهم المنتج معتز عرموش.

أغنية عابر سبيل لـ أحمد فريد، من كلمات عصام حسني وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع محمد مجد، وتعاون من خلالها مع شركة sms للإنتاج الفني.

آخر أعمال أحمد فريد

والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد فريد أغنية عندي سر ليك، والتي تصدرت التريند فور نزولها.



كلمات أغنية عندي سر ليك

عندي سر ليك قلبي روحه فيك بيناديك

لما شاف عينيك راح عليك كان دا مشتريك أيوة حلمت بيك كنت مش لاقيك مش لاقيك

بيت قلبي بناه بيك ملاه شوفت فيك حياة انت اللي انا عيشت عمري كله بحلم أكون معاه جيتلي من السما أيوه فيك حياة فيك حياة

ومن زمان ومن زمان قلبي تاه قبلك كتير من زمان ومهما كان ومهما كان دا اللي بيني وبينك كبير مهما كان

قولي لو مكنتش انت جيتلي كنت هعمل

كنت هعمل ايه قولي هعمل ايه كنت هعمل ايه

عيشنا عمر فعلا أنا وانت كنا مشتاقين

الليلة دي مش هداري انت اجمل من السنين انت أجمل من السنين من السنين

لسه في كلام عندي ليك كلام مش بنام

اتعلمت الحب بيك مع اني مش ناقص علام

انت بس اللي بشوفه بجري وابدأ بالسلام مش بنام دق القلب مال عديت الجمال والخيال واني أكمل عمري بيك دي حاجة مافيهاش احتمال هفضل بس ليك ومهما العمر طال عمر طال ومن زمان ومن زمان قلبي تاه قبلك كتير من زمان ومهما كان ومهما كان دا اللي بيني وبينك كبير مهما كان

