نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أميرة بدر تدافع عن محمد رمضان بعد فيديو صفعة المعجب: "تفاهة من الشاب بهدف التريند" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجمت الإعلامية أميرة بدر الشاب الذي قام بصفعة الفنان محمد رمضان، وذلك خلال تواجدهم في الساحل الشمالي.

وقالت أميرة بدر خلال تقديمها برنامج "آخر النهار" الذي يتم عرضة عبر شاشة النهار: "محمد رمضان نجم كبير الناس بتحبه، والشباب شايفين إنه مثل أعلى وقصة نجاح، ومعروف عنه تعامله مع الناس في الشارع بمنتهى اللطف والود".

وتابعت أميرة بدر: "الولد وهو ماشي جنب محمد رمضان وماسك الموبايل وعايز يتصور معاه رمى كلمة مش لذيذة، والشباب اليومين دول في نوع غريب عنده جراءة وعنف، يعني إنت رايح تتصور مع واحد مشهور تلقح عليه بالكلام، وكمان تسجل فيديو وإنت بتشتمهه؟ طبيعي مش هيسكت ويكون له موقف".

وأختتمت حديثها قائلة: "عايز تعمل تريند بينك وبين أصحابك؟ إيه التفاهة دي من الشاب".

ويذكر ان تصدر الفنان محمد رمضان خلال الساعات القليلة الماضية بعدما صفع شاب خلال تواجده في الساحل الشمالي بعدما قام بالإستهزاء به، ثم حاول الشاب رد الصفعة لمحمد رمضان.