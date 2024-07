بريتني سبيرز تصدم جمهورها بهذه الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت الفنانة الأمريكية بريتني سبيرز انفصالها عن حبيبها الأخير بول ريتشارد سوليز، حيث شاركت بريتني جمهورها بمنشور من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالمنشور تعليقًا قالت فيها " في الوصف "عازبة جدًا. لن أرتبط بأي رجل مجددًا طوال حياتي".

ومن بعدها نشرت بريتني مقطعين لها وهي ترقص على ألحان أغنية Ex's and Oh's لـ إل جيمس.

كانت علاقة بريتني بـ بول ريتشارد قد أثارت القليل من الجدل بعد أن قالت حبيبته السابقة أنه أب متغيب عن أطفاله الـ9، وأن بريتني خانت زوجها سام أصغري معه.



آخر أعمال بريتني سيبرز



وعلى صعيد آخر، أصدرت بريتني أغنيتها الأخيرة Mind Your Business العام الماضي مع ويليام لعد أن تعاونت معه مرتين على Scream & Shout وIt Should Be Easy.