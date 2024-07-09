نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " فارس الأحلام".. سيناريو وقع فيه عدد من الفنانات قبل أسماء جلال | تقرير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة أسماء جلال الترند عبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعدما صرحت عن حبها وتعلقها عاطفيا بالمطرب وائل جسار في سن المراهقة، حيث تحدثت خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج " معكم' الذي تقدمه الإعلامية متر ااشاذلي



قالت أسماء جلال:' بقى لما يعمل حفلة أكون أول واحدة عارفه مكانها فين وأحجز ترابيزة كاملة ليا عشان أركز معاه، وكنت ألبس فستان حتى لو الناس نحوا لابسة عادي عشان يشوفني، مع إنه متجوز.. فمش فاهمة أنا كنت بعمل إيه".



أضافت قائلة: "طبعا ولا أخد باله مني خالص لحد ما في مرة أعتقد خاف مني وقتها، لأن روحت له كنت عاوزة أتصور معاه، فقلت له عارف إننا هنتجوز؟ قالي والله!!.. كنت صغيرة والله العظيم وقتها يا جماعة.. لسه بحبه بس مش بعمل زي زمان، وربنا يبارك له في مراته وولاده".



لم تكن الفنانة الشابة هي الوحيدة التي تعلقت بنجم شهير أو شخصية عامة عاطفيا سواء في طفولتها أو في سن المراهقة قبل الشهرة وارتبطت به كفارس لأحلامها، فهناك العديد من الفنانات التي وقعن في سيناريو “فارس الأحلام”، وصرحن بذلك في البرامج واللقاءات الصحفية بعد أن سطع نجمهمن في الوسط الفني.

يستعرض دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز هؤلاء الفنانات:



البداية كانت مع الفنانة المغربية بسمة بوسيل الذي ظلت تحب النجم تامر حسني في شبابها وتحضر له جميع حفلاته، حيث سبق وحكى هذة القصة بنفسه بعد زواجهما من خلال برنامج تليفزيوني معلقا: أثناء حفلة لي بالمغرب أطلعتني بسمة على دفتر صغير كانت تحتفظ بداخله صور لي وعبارات حب موجهة منها لي باعتبارها خطيبتي، وكانت تعبر بداخله أيضا عن رغبتها في الزواج مني مستقبلا".

أيتن عامر:' مصطفى قمر كان فارس أحلامي



تحدثت الفنانة أيتن عامر خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم عن فترة مراهقتها مشيرة إلى أنها كانت تعتبر النجم مصطفى قمر هو فارس أحلامها في هذة الفترة".

هنا الزاهد:' حفظت جميع أغاني تامر حسني في طفولتي

كشفت الفنانة هنا الزاهد في لقاء سابق منذ عدة أعوام مع “ Gossips ” عن فترة طفولتها، مشيرة إلى أنها كانت محبة للنجم تامر حسني وكانت تتمنى أن تقوم بالغناء معه يوما ما ليعلق النجم عليها قائلا حينها:' والله ده شرف كبير ليا يا أستاذة هنا وإن شاء الله نعمل دويتو قريب وانتي أهو ما شاء الله نجمة النجوم".

تحققت بالفعل أمنية الفنانة هنا الزاهد وشاركت معه في عدة أعمال فنية أبرزهم فيلم “ بحبك” الذي تولي تأليفه وإخراجه وقامت فيه بدور البطلة أمامه، وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي.

هالة صدقي:' محمود ياسين فارس أحلامي ومنبهرة بيه

وتحدثت الفنانة هالة صدقي في لقاء سابق على هامش مهرجان الجونة السينمائي عن حبها الشديد للراحل محمود ياسين، لافتة إلى أنها كانت تعتبره فارس أحلامها وعندما قامت بالتمثيل معه، لأول مرة عادت المشهد أكثر من ١٧ مرة بسبب شعورها بالتوتر في الوقوف أمامه.

قالت هالة صدقي: من انبهاري بيه عدت المشهد أكتر من مرة لأني مش مصدقه اني واقفه امثل قدام أحب ممثل في حياتي.. الله يرحمه".

بشرى:' هذا المطرب كان فارس أحلامي وهو من حببني في الفن



وكانت الفنانة بشرى قد صرحت من قبل في لقاء صحفي عن حبها للنجم اللبناني وليد توفيق مشيرة إلى أنها تعتبره فارس أحلامها وهو من جعلها تحب الفن مضيفة:'فنان كبير ومتواضع وخلوق وراقي في تعامله مع الناس وهو فتى أحلامي وأحلام بنات كتير وبتغزل فيه لأنه جعلني أحب الفن".