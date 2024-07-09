عماد زيادة:"محمد سامي له فضل كبير في مشواري الفني.. ولن أقبل دخول ابنتي عالم التمثيل"

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح الفنان عماد زيادة في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له ببرنامج واحد من الناس، والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة.

وكشف عماد عن علاقته بمحمد سامي وكواليس مسلسل نعمة الافوكاتو،وغيرها من الأمور.

وقال: "نعمة الأفوكاتو نقلة كبيرة في مشواري، والعمل شهد تألق كبير وابداع من بطلة العمل مي عمر ومرورا بالنجوم احمد زاهر واروي جودة".



وأضاف: "المخرج محمد سامي شاطر جدا ومنذ تعاونت معه في الأسطورة واكتشف في موهبة وتعاونت معه في ولد الغلابة ونسل الأغراب، ومحمد سامي اكتشفني بشكل جديد، وله فضل كبير في مشواري الفني، وبدأت تتوالى الأدوار".

وتابع:" أنا رجل أعمال ولن أقبل دخول ابنتي إلى مجال التمثيل".

آخر أعمال عماد زيادة

والجدير بالذكر آخر أعمال عماد زيادة مسلسل نعمة الافوكادو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب.



أحداث مسلسل نعمة الافوكاتو

تدور أحداث مسلسل "نعمة الأفوكاتو" حول "نعمة" المحامية المجتهدة المحبوبة من الجميع، متزوجة من "صلاح" يعمل في محل يبيع منبهات، رغم الحب الكبير من "نعمة" لـ "صلاح" ووقفوها بجانبه في الأزمات، ما إن يحصل على مبلغ مالي كبير يقوم بخيانتها والزواج من امرأة أخرى، وينتهي الأمر بها بعد شجار مع زوجها وزوجته الثانية بضربها ومحاولة قتلها، تنجو "نعمة" من الموت وتعود لتبدأ رحلتها في الانتقام.