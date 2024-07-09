الإحترام والمحبة هما أساس النجاح فى الحياة الزوجية... أبرز تصريحات عماد زيادة ببرنامج واحد من الناس



القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح الفنان عماد زيادة في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له ببرنامج واحد من الناس، والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة.

وكشف عماد زيادة عن بدايته الفنية وقصة حبه بزوجته وعلاقة الفن بالبيزنس.



قال الفنان عماد زيادة أن بدايتى الفنية تزامنت مع بدايتى فى العمل، وفور تخرجى فى ٩٨ بدأت مسيرتى الفنية ولم يقف والدى فى طريقى ودعمنى فى مجال الفن، وبالنسبة للعمل وانا وأسرتى نعمل فى مجال الزيوت الغذائيّة.



وأضاف:" بدات أشق مسيرتى الفنية، لأنى أعشق الفن وأحبه وعلى الرغم من مرور ما يقرب من عشرين عاما حتى بدأت أحقق نجاحات وشهرة فى مجال الفن".



وتابع:"لكن حبى وعشقى لهذه المهنة جعلنى أنتظر وأصبر ولم أيأس، ولو خيرونى بين الفن والبيزنس أختار الفن بالتأكيد حتى لو المقابل المادى أكبر فى العمل والبيزنس".

عماد زيادة:الإحترام والمحبة هما أساس النجاح فى الحياة الزوجية



وأشار:" أنا متزوج من بنت خالى وأنا فى سن ٣٢ سنة، وكنت وقتها أعمل بالمسرح وزواجى مكس بين الحب وزواج الصالونات، والاحترام والمحبة هما أساس النجاح فى الحياة الزوجية".



آخر أعمال عماد زيادة

والجدير بالذكر آخر أعمال عماد زيادة مسلسل نعمة الافوكادو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب.



أحداث مسلسل نعمة الافوكاتو

تدور أحداث مسلسل "نعمة الأفوكاتو" حول "نعمة" المحامية المجتهدة المحبوبة من الجميع، متزوجة من "صلاح" يعمل في محل يبيع منبهات، رغم الحب الكبير من "نعمة" لـ "صلاح" ووقفوها بجانبه في الأزمات، ما إن يحصل على مبلغ مالي كبير يقوم بخيانتها والزواج من امرأة أخرى، وينتهي الأمر بها بعد شجار مع زوجها وزوجته الثانية بضربها ومحاولة قتلها، تنجو "نعمة" من الموت وتعود لتبدأ رحلتها في الانتقام.