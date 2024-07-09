أحدث ظهور لـ ”مي سليم” بإطلالة صيفية جريئة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 08:26 صباحاً - نشرت الفنانة مي سليم صورة صيفية جريئة عبر حسابها‎ بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”.

‎وتألقت مي سليم ، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا قصيرا باللون الأصفر وبه بعض النقشات الملونة ونسقت معه حلقًا وعقدا بسيط.

واختارت أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بطريقة تتناسب مع ظهورها.

‎وتتميز مي سليم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.