نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فريد يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "عابر سبيل".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد فريد، لطرح أغنية جديدة له بعنوان "عابر سبيل"، وقد انتهى من تسجيلها مؤخرًا، ويتعاون فيها مع شركة sms للإنتاج الفني معتز عرموش وجيمي، ومن المقرر طرحها قريبًا على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



تفاصيل أغنية "عابر سبيل"



وقام أحمد فريد بالتقاط صورة تذكارية من كواليس تسجيل الأغنية مع صناعها داخل الاستديو بحضور المنتج معتز عرموش ونشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كانت الأغنية من كلمات عصام حسني وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع محمد مجدي.

يذكر أن فريد قدم عدة أعمال غنائية ناجحة منها بأمارة مين ونفس النهايات وعامل عظمة وغيرها من الأغاني الأخرى.



آخر أعمال أحمد فريد



والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد فريد أغنية عندي سر ليك، والتي تصدرت التريند فور نزولها.



كلمات أغنية عندي سر ليك



عندي سر ليك قلبي روحه فيك بيناديك

لما شاف عينيك راح عليك كان دا مشتريك أيوة حلمت بيك كنت مش لاقيك مش لاقيك

بيت قلبي بناه بيك ملاه شوفت فيك حياة انت اللي انا عيشت عمري كله بحلم أكون معاه جيتلي من السما أيوه فيك حياة فيك حياة

ومن زمان ومن زمان قلبي تاه قبلك كتير من زمان ومهما كان ومهما كان دا اللي بيني وبينك كبير مهما كان

قولي لو مكنتش انت جيتلي كنت هعمل

كنت هعمل ايه قولي هعمل ايه كنت هعمل ايه

عيشنا عمر فعلا أنا وانت كنا مشتاقين

الليلة دي مش هداري انت اجمل من السنين انت أجمل من السنين من السنين

لسه في كلام عندي ليك كلام مش بنام

اتعلمت الحب بيك مع اني مش ناقص علام

انت بس اللي بشوفه بجري وابدأ بالسلام مش بنام دق القلب مال عديت الجمال والخيال واني أكمل عمري بيك دي حاجة مافيهاش احتمال هفضل بس ليك ومهما العمر طال عمر طال ومن زمان ومن زمان قلبي تاه قبلك كتير من زمان ومهما كان ومهما كان دا اللي بيني وبينك كبير مهما كان