نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل وائل الفشني في دار الأوبرا المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب وائل الفشني لإحياء حفلًا غنائيًا في دار أوبرا دمنهور، وذلك يوم 19 يوليو الجاري، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أغانيه المميزة.



أغنية مش لاقيك



وفي سياق آخر،طرح وائل الفشني، مؤخرًا أغنية "مش لاقيك"، والتي تعد آخر أعماله الغنائية،و قدمها بالتعاون مع عدد من النجوم، والأغنية من كلمات محمد عبد الوهاب وألحان مؤمن، وتوزيع وميكس وماستر محمد إسماعيل، وتم تنفيذها بإشراف المنتج الفني مدحت فهمي.

مسلسل الحشاشين



يذكر أن شارك وائل الفشني في غناء تتر مسلسل “الحشاشين ” الذي يشارك في بطولته كل من: كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وآخرين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.