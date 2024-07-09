نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد رمضان يتصدر تريند جوجل بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد رمضان تريند محرك البحث جوجل بالسعودية، وذلك بعد أزمته الأخيرة في الساحل الشمالي.



فقد انتشر فيديو للفنان محمد رمضان وهو يتشاجر مع شاب التقط فيديو غير لائق له مما دفعه لصفع الشاب على وجهه وهو يصرخ: "طلّع الموبايل"، ليقوم الشاب برد الصفعة لـ محمد رمضان أمام الجمهور، واتضح بعد ذلك أن سبب صفعه له هو أنه وصفه بـ "محمد رمضان حمضان".



ومن ناحية أخرى، يصور محمد رمضان حاليًا فيلم «أسد أسود» وهو تأليف وإخراج محمد دياب، استعدادًا لطرحه خلال هذا العام، العمل يدور في إطار زمني قديم، وانضم مؤخرًا لبطولة العمل النجم ماجد الكدواني وخالد الصاوي وشريف سلامة ورزان جمال وعلي قاسم.

وكان قد محمد رمضان مؤخرًا أحدثتذ عماله الغنائية "بمزاجي" على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات "يوتيوب" والتى اعتمد فيها محمد رمضان على الرسوم المتحركة.



كلمات أغنية بمزاجي



أولها بس بحبك، عقلك سابق سنك، لا ومفيش منك، حبيتها مش هتحبك، قبله زي اللي قبله، عدوا زي اللي عدوا، أحمد زي عبده، عبده قلبه وجعه، اللي بينا خوديه، بس قلبي انسيه، مفيش منه مفيش تاني، مفيش منه مفيش، زن زن في دماغي، اللي يطلع من لساني، أنا مش بعيده تاني، كله كله بمزاجي، مين اللي كان بيطبطب، عبى قلبي ييجي ويرطب، تعلي لما أهبط، اخس هي تربرب، شياطين الإنس اتجمعوا، يشوفوكي جنبي يولعوا، مهما يحاولوا يوقعوا، حبيبي هفضل أدلعه، أيوة أنا ابن حلال، بقدر الجمال، ماليش في الشمال، حتى اسألي دلال، بعد بكرة أنا هاجي، أو بعد سنتين عادي، معاها أو معاكي، ما أنا أصلا بمزاجي، اللي بينا خوديه، بس قلبي انسيه، مفيش منه مفيش تاني، مفيش منه مفيش، زن زن في دماغي، اللي يطلع من لساني، أنا مش بعيده تاني، كله كله بمزاجي