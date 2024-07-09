نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل فيلم "الإخوات".. أعمال جمعت بين كريم عبد العزيز وأحمد حلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا، عن دعمه لفيلم جديد بطولة النجم كريم عبدالعزيز والنجم أحمد حلمي والفيلم بعنوان "الإخوات".

فيلم الإخوات

وفيلم الإخوات هو العمل الخامس الذي يجمع بينهما، حيث سبق وتعاون الثنائي في أربعة أعمال، وكان أول عمل بينهما هو فيلم "عبود على الحدود" وهو بطولته الراحل علاء ولي الدين، وعرض خلال عام 1999، بطولة غادة عادل، حسن حسني، عزت أبو عوف، محمود عبدالمغني، وكان من تأليف أحمد عبدالله وإخراج شريف عرفة.

فيلم ليه خلتني أحبك

في عام 2000، تعاون كريم عبد العزيز وأحمد حلمي للمرة الثانية في فيلم "ليه خلتني أحبك"، وكان مُعتمدًا في أحداثه على البطولة الشبابية في ذلك الوقت، وشاركهما في بطولته منى زكي، حلا شيحة، وآخرون من النجوم، وكان من تأليف وليد يوسف، وإخراج ساندرا نشأت، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي

مسرحية حكيم عيون

وفي عام 2001، تعاون أحمد حلمي وكريم عبد العزيز أيضًا ولكن على خشبة المسرح، من خلال مسرحية "حكيم عيون"، التي كانت بطولة الراحل علاء ولي الدين.

مسلسل الاختيار 2

كان آخر تعاون جمعهما مسلسل "الاختيار 2"، الذي عُرض في رمضان 2021، وظهر أحمد حلمي خلاله كضيف شرف في أحداث الحلقة 29، حيث جسد دور مواطن مصري ماتت ابنته الصغيرة في تفجير إرهابي، ثم استدعاه الضابط زكريا، الذي جسد دوره النجم كريم عبد العزيز، ليبلغه أنه تم القبض على الإرهابيين الذين نفذوا تلك العملية.