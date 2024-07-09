نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. عمرو سعد ينتهي من تصوير فيلمه "الغربان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان عمرو سعد تصوير فيلمه الجديد "الغربان"، حيث يتبقى له أسبوعين، وينتهي تمامًا من تصويره، والفيلم بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، عبدالعزيز مخيون، ميرهان حسين، صفاء الطوخي، أحمد وفيق، لبنى ونس، الراحل جميل برسوم، محمود البزاوي وعمر الشناوي والعمل من تأليف وإخراج ياسين حسن.

تفاصيل بيت السعد

وفي سياق متصل يخوض الفنان عمرو سعد تجربة التقديم التلفزيوني لأول مرة مع شقيقه الفنان أحمد سعد وذلك من خلال برنامج "بيت السعد" ويتم الآن تصوير البرنامج في العاصمة السعودية الرياض، وتضم قائمة ضيوف البرنامج باقة من ألمع نجوم مصر والوطن العربي، منهم الفنان محمد هنيدي والفنانة إليسا، والفنان أحمد السقا، والشاب خالد، ويقوم بإخراج البرنامج المخرج محمد سامي.

آخر أعمال عمرو سعد



وكان آخر أعمال عمرو سعد هو مسلسل «الأجهر»، الذي ضم عددًا من نجوم الفن ومنهم: الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبو سريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.



قصة مسلسل الأجهر

تدور أحداث مسلسل «الأجهر» في حي الدرب الأحمر بالقاهرة في إطار اجتماعي شعبي، حول صراعات عديدة يدخل بها شخص خارج على القانون وعاشق للذهب والماس ويتاجر فيهما