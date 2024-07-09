بهذه الطريقة.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها الـ 20

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة لقاء الخميسي على الاحتفال بعيد زواجها الـ 20 جمهورها بصورة رومانسية جمعتها بزوجها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:"ذات مرة منذ 20 عامًا أصبحت ملك وأصبحت ملكي، وسنبقى معًا من خلال الإثنين مع الدموع والضحك لأن هذا ما يسمونه السعادة الأبدية ذكرى 20 سعيدة أحبك يا رجل".



تعليقات الجمهور على منشور لقاء الخميسي

وفور مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات كل عام وانتي بخير وصحه وسلامه يارب العالمين، ربنا يسعدكم يارب العالمين، ربنا يحفظكم من كل شر يارب العالمين، كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال لقاء الخميسي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي، مشاركتها في مسلسل إجازة مفتوحة مع الفنان شريف منير، والذي يتألف من 40 حلقة ويدور في إطار اجتماعي، حيث حقق العمل نجاحًا كبيرًا.

أحداث مسلسل إجازة مفتوحة

وتدور قصة المسلسل، حول المشاكل التي تواجه العائلات في العلاقات الزوجية وتربية الأبناء، حيث يجسد شريف منير دور أب متزوج من لقاء الخميسي ولديهما أبناء، وتجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، وتظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدور الشقيقتين، ويجسد كريم أبوزيد دور شقيق لقاء الخميسي.