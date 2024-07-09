نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر جلال يتعاقد على مسلسل جديد وعرضه في رمضان المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان ياسر جلال على بطولة مسلسل جديد ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025 وهو مكون من 15 حلقة.

مسلسل جودر

يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.



