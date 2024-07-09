في ذكرى وفاة عبد المنعم مدبولي.. تعرف على أبرز المحطات الفنية له

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الثلاثاء الموافق 9يوليو ذكرى وفاة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، الذي تميز بالذكاء والإصرار والطموح والعزيمة، وتميز بعشقه للفن فتفوق بجميع أشكاله من تمثيل وإخراج وكتابة، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية له.



نشأة عبد المنعم مدبولي

وُلد عبد المنعم مدبولي يتيمًا، حيث ظهرت موهبته التمثيلية منذ المرحلة الابتدائية عندما تم ترشيحه ليقود الفرقة المسرحية بالمدرسة، ومارس التمثيل لأكثر من 50 عامًا.

لم يتخرج من الفنون التطبيقية فحسب وإنما عمل بها مدرسا في قسم النحت حتى منتصف السبعينيات في عز شهرته ومجده، واكتشف الكثير من الموهوبين في التمثيل من طلاب الكلية، أهمهم نبيل الهجرسي خريج قسم الحديد.

بدايته الفنية

بدأ حياته الفنية في البرنامج الإذاعي الشهير ساعة لقلبك وبعدها انضم لمسرح التليفزيون وأسس مع رواد جيله فؤاد المهندس وأمين الهنيدي وغيرهما مدرسة كوميدية استمد تراثها من الجيل السابق الريحاني والكسار.

التحق مدبولي بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي ليتخرج فيه عام 1949 في ثاني دفعاته، وعقب تخرجه انضم إلى فرقة جورج أبيض ثم فرقة فاطمة رشدي وشارك بالتمثيل في برامج الأطفال بالإذاعة ضمن حلقات برنامج بابا شارو، ثم استمر حتى بلغ رصيده نحو 60 فيلمًا، 120 مسرحية، و30 مسلسلا.

أبرز أعماله الفنية

شارك مدبولي في أول عمل مسرحي له من خلال دور أعرابي مع فرقة المسرح المصري الحديث التي شكلها زكي طليمات، ثم قام بتأسيس فرقة تحمل اسم المسرح الحر عام 1952.



ومن أهم الأعمال المسرحية التي أنتجتها فرقة المسرح الحر: الأرض الثائرة، حسبة برما، الرضا السامي، خايف أتجوز، وغيرها.



مسرحيات أخرجها عبد المنعم مدبولي

انضم مدبولي بعد ذلك إلى فرقة التلفزيون المسرحية والتي كان يترأسها السيد بدير، بعدها تولى فرقة المسرح الكوميدي وأخرج أكثر من أربعة عروض منها: جلفدان هانم، أنا وهو وهي، دسوقي أفندي، مطرب العواصف، أصل وصورة، حلمك ياشيخ علام، المفتش العام، السكرتير الفني، مطرب العواطف، جفلدان هانم، وسط البلد.



كما أخرج لفرقة إسماعيل ياسين عملين هما: 3 فرخات وديك، وأنا وأخويا وأخويا.



شارك مدبولي في تكوين فرقة الفنانين المتحدين، وقدم من خلالها أبرز العروض المسرحية وهي: البيجاما الحمراء، الزوج العاشر، العيال الطيبين، ثم انفصل عنها عام 73 ليكون في عام 75 فرقته الخاصة المدبوليزم

وقدم من خلالها عروض: راجل مفيش منه، يا مالك قلبي، مولود في الوقت الضائع، مع خالص تحياتي، حمار ما شالش حاجة.

أبرز الأعمال السينمائية لـ عبد المنعم مدبولي



نجح مدبولي في خطف قلوب الجماهير بأعماله السينمائية بلغت عددها 150 فيلمًا منها: "ربع دستة أشرار، عالم مضحك جدًا، غرام في أغسطس، الحفيد، مطاردة غرامية، المليونير المزيف، أشجع رجل في العالم، وآخر أعمال الفنان عبد المنعم مدبولي السينمائية أريد خلعا مع الفنان أشرف عبد الباقي.

وفاة عبد المنعم مدبولي



توفي الفنان الراحل عبد المنعم رياض عام 2006 تاركًا إرثًا فنيًا في أذهان الجمهور.

