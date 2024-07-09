فن ومشاهير

تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "ولاد رزق 3"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل فيلم "ولاد رزق 3" تحقيق نجاحات كبيرة منذ أولى أيام طرحه، ومازال ولاد رزق 3 محافظًا على الصدارة حيث حقق أمس إيرادات قُدرت بـ  1،811،684 مليون جنيه.

920969a729.jpg


أحداث ولاد رزق 3
 

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعدمرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على   ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة  الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ    ولاد رزق

 

أبطال ولاد رزق 3
 

فيلم  ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من  تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

 

الأغنية الدعائية لفيلم ولاد رزق 3 تتصدر التريند
 

يذكر أنه تم طرح الأغنية الدعائية "لفيلم   ولاد رزق 3" وهى أغنية بعنوان  "القاضية" وتم طرحها مؤخرًا على موقع يوتيوب وتصدرت التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهى من كلمات الثنائي إسلام شيندي وحازم إكس، وألحان إسلام شيندي، وتوزيع أحمد توينز وتوزيع رقمي لفيرال ويف.

082fc5427f.jpg

كلمات أغنية القاضية

 


إحنا أسود الأرض

ننحت في الصخر منتعبش

نعدي البحر منغرقش

لو كلنا الجو منشبعش

لو كنت العو مبنخافش

نلعب بالنار منتلسعش

ملوك الضرب متراجعش

عن حقنا منتنازلش

مع الأشبال منتعاملش

عشان إحنا ولاد رزق

ميتخافش علينا

عشان إحنا بيتخاف مننا

هنا أو هنا أو هنا أو هنا

دور مش هتلاقي زينا

ميتخافش علينا

عشان إحنا بيتخاف مننا

هنا أو هنا أو هنا أو هنا

أسود الأرض ولينا اسمنا

لو بطلت نيجي ندورها

لو ضلمت نيجي ننورها

قيمة وقامة ولينا طلة

أبطالها عشان عارفين أسرارها

دخلتنا ترعب الوشوش

لكل دول عاملين حدود

فلو جريت جري الوحوش

مش هتفلت من الأسود

ميتخافش علينا

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا