تعرف على تفاصيل حفل تامر حسني بمهرجان العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد نجم الجيل تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم على هامش احتفالات مهرجان العلمين والذي يقام في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يبهر تامر حسني الجمهور بدخلة جديدة كما فعلها من قبل طائرًا.

مواعيد حفل تامر حسني بالعلمين

ويقام الحفل على مسرح يو ارينا بمدينة العلمين الجديدة يوم الجمعة 26 يوليو الجاري، ويبدأ الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء ويستمر لمدة ساعتين متواصلة على ان ينتهي في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

أسعار تذاكر الحفل



تتوافر جميع التذاكر إلكترونيًا، وتبلغ سعر الفئة الأولى:loung 80 000 جنيهًا شاملة 10 تذاكر، والفئة الثانية: high tabels 60 000 جنيه شاملة 6 تذاكر، والفئة الثالثة: in Pit - early bird 850 جنيهًا، والفئة الرابعة:reguler- early bird 600 جنيهًا.



شروط حفل تامر حسني بالعلمين

ووضعت الحفل عدة شروط للحفل منها:ممنوع دخول المأكولات والمشروبات، لا يوجد استرجاع أو استبدال للتذاكر، غير مسموح بالدخول والخروج، لن يسمح دخول الحفل بعد غلق الأبواب.



آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني هو طرحه أغنية جامدين جامدين الذي حقق بها نجاح كبير في وقت قياسي، تعد أغنية جامدين جامدين من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي وتوزيع هشام محمد.



كلمات أغنية جامدين جامدين





لو حد زعلان قابلك، هاته من ايديه، قوله في ناس فرحانه، وجو جديد عليه، لو جالنا بس هيطلع، من كل اللي فيه، احنا لمتنا دي، بالدنيا كلها، كل دقيقه انبساط بنستغلها، والسكه اللي بتزعل نمشي عكسها، رقص اللي مكشر دلعه، وتعالى من الحزن نطلعه، يالا خلي اليوم ده نولعه، ونكتر الحلوين، جامدين جامدين وده كده كده، صحبتنا الحلوه مأكده، لأ بقى والحلو في كل ده، احنا كده من سنين، لسه الأيام الحلوه بينا مكمله، والسهره جامده معانا ولسه مبيته واكيد بكرا اللي جاي اجمل من كده، عدي وفوت وكبر، وانسى ومتقفش، فك الزعل علشان بقى، وشك ميكرمش، هنعيش الدنيا مره ياعم فكها، رقص اللي مكشر دلعه، وتعالى من الحزن نطلعه، يالا خلي اليوم ده نولعه ونكتر الحلوين، جامدين جامدين وده كده كده صحبتنا الحلوه مأكده، لأ بقى والحلو في كل ده احنا كده من سنين.