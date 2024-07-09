نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلى سهرة..تعرف على تفاصيل حفل وائل جسار في الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان وائل جسار لحفله الغنائي المقرر إقامته بالساحل الشمالي خلال الفترة المقبلة، ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام البرومو الرسمي للحفل معلقًا:"مستنيكم في الساحل الشمالي 11-7 لنقضي أحلى سهرة".

تصريحات وائل جسار



رد وائل جسار على تصريح أسماء جلال بحبها له، معلقًا في مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل:"عاوز اشكرها على حبها ليا وحبها لأعمالي وبتمنالها الخير ويارب تبهرنا بأعمالها بعد فيلم أولاد رزق 3 وتحسها نجمة كبيرة إن شاء الله وربنا يوفقها في حياتها وتستاهل إبن الحلال وتفاجئت بالكلام ده وأول مره أسمعه وحبيت ثقتها بنفسها وأنها بتواجه كل حاجه حاسه بيها ومن قلبها".

آخر أعمال وائل جسار

والجدير بالذكر أن آخر أعمال وائل جسار أغنية "حد يحينى"، والأغنية من كلمات محمد الشافعى وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح.



كلمات أغنية حد بيحبني



في حد بيحبني، يسندني لما انحني

يساعدني ويشدني لو في الحزن اترميت

في حد هيودني، لو توهت هيدلني

ببساطة فيه أحتمي لو من الدنيا اتأذيت

هل ليّ صاحب وفي، ينصفني بيه أكتفي

يضويني لما أنطفي يساعدني ع الأيام

هل ليّ صاحب جدع، قصدي يخفف وجع

تلحقني لما أقع فيه ولا دي أوهام

هل ليّ صاحب وفي، ينصفني بيه أكتفي

يضويني لما أنطفي يساعدني ع الأيام

هل ليّ صاحب جدع، قصدي يخفف وجع

تلحقني لما أقع فيه ولا دي أوهام

هل ليّ حد يكون، في الدنيا ظهر وعون

وجوده ده مضمون ميأذنيش وأمين

كل اللي طالبه يا ناس، جهاز لكشف الناس

يقيس مدى الإخلاص يرحمني من التخمين

هل ليّ صاحب وفي، ينصفني بيه أكتفي

يضويني لما أنطفي يساعدني ع الأيام

هل ليّ صاحب جدع، قصدي يخفف وجع

تلحقني لما أقع فيه ولا دي أوهام

هل ليّ صاحب وفي، ينصفني بيه أكتفي