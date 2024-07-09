تعرف على إيرادات أمس لفيلم "جوازة توكسيك"

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد فيلم "جوازة توكسيك" إقبالًا جماهيريًا كبيرًا منذ طرحه في دور العرض، محققًا إيرادات قياسية تجاوزت التوقعات،حيث بلغت نحو 288.863 ألف جنيه على شباك التذاكر.

وتعود أسباب النجاح لهذا الفيلم إلى عدة عوامل رئيسية: السيناريو المتميز فقد جاء السيناريو مليئًا بالأحداث المثيرة والحبكة الدرامية القوية، مما جذب المشاهدين وحافظ على انتباههم طوال مدة العرض.

الأداء الرائع للنجوم: قدم كل من أبطال العمل أداءً تمثيليًا مميزًا، متحكمين بتفاصيل شخصياتهما بإتقان وإقناع.

الإخراج المحكم: نجح المخرج في إدارة إيقاع الفيلم بشكل مُحكم، مع توظيف الكاميرا والإضاءة بطريقة جمالية وتشويقية.

الموسيقى التصويرية المؤثرة: ساهمت الموسيقى التصويرية في تعزيز الأجواء الدرامية للفيلم وإضافة طابع خاص له.

الترويج الناجح: قامت الشركة المنتجة بحملة ترويجية موسعة عبر مختلف القنوات، ما ساهم في وصول الفيلم إلى أوسع شريحة من الجمهور.

وبفضل هذه العوامل المجتمعة، نجح فيلم "جوازة توكسيك" في جذب المشاهدين وتحقيق إيرادات قياسية، مؤكدًا مكانته كواحد من أبرز الأفلام الناجحة لهذا الموسم السينما.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

ويقوم ببطولة فيلم جوازة توكسيك الفنان محمد أنور وملك قورة وليلى علوي وبيومي فؤاد وهيدي كرم وتامر هجرس، كما إنه من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.



أحداث فيلم جوازة توكسيك

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به.