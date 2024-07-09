الخميس.. انطلاق مهرجان "أهالينا الصيفي" بمدينة ههيا بالشرقية

القاهرة - محمد ابراهيم - تنطلق بعد غد الخميس، في السابعة مساء، فعاليات مهرجان "أهالينا الصيفي"، بالنادي الرياضي بههيا بالشرقية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ويستمر حتى ١٣ يوليو.

مهرجان “أهالينا الصيفي”

المهرجان تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، من خلال المسرح المتنقل، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة قطاعات وزارة الثقافة المختلفة: دار الأوبرا المصرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي لثقافة الطفل، صندوق التنمية الثقافية، وأكاديمية الفنون.

افتتاح معرض للحرف التراثية

وتشهد فعاليات اليوم الأول افتتاح معرض للحرف التراثية (الخيامية) للفنانة سالي نصر، بجانب لقاء مفتوح حول "حقوق الإنسان" يشارك به غريب عبد العال، مدير التعليم الابتدائي بإدارة ههيا التعليمية سابقا، وعرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد واصف.

وتتواصل الفعاليات في اليوم التالي مع لقاء احتفالًا بالعام الهجري الجديد تقديم الحسيني رشاد، مدير قسم الجودة بإدارة ههيا التعليمية سابقا، يعقبه مجموعة من الأناشيد والابتهالات لفرقة الشرقية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أحمد صلاح.

لقاء حول “الهجرة غير الشرعية”

وفى اليوم الثالث والأخير، تنظم مكتبة ههيا لقاء حول "الهجرة غير الشرعية" تقديم غريب عبد العال، يعقبه باقة من الأغاني الطربية والوطنية تتغنى بها فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو قطب السيد.

كما يشهد المهرجان المنفذ بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الشرقية برئاسة الشاعر أحمد سامي خاطر، عددا من الفعاليات، طوال فترة إقامته تتنوع ما بين الأمسيات الشعرية، بحضور نخبة من شعراء نادي أدب الزقازيق، فقرات اكتشاف مواهب، ورش فنية لتعليم الرسم للأطفال، عروض لفرقة الأراجوز، رسم على الوجه، بالإضافة إلى معرض للكتاب يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور، بمشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب.

تأتي الفعاليات ضمن البرنامج الثقافي الفني المكثف الذي أعدته هيئة قصور الثقافة خلال الإجازة الصيفية، في إطار مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" والتي تشهد فعاليات متنوعة بمختلف المحافظات، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية والمساهمة في بناء الإنسان واكتشاف مواهب النشء والشباب.