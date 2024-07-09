تعرف على شروط حلقة ديانا حداد مع شريف مدكور بمهرجان العلمين

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الإعلامي شريف مدكور النجمة ديانا حداد ضمن فعاليات مهرجان العلمين،وتكشف ديانا عن بدايتها الفنية وأعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، وغيرها من الأمور.



موعد حلقة شريف مدكور مع ديانا حداد بمهرجان العلمين

وتقام حلقة شريف مدكور مع النجمة ديانا حداد على المسرح الروماني في المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، السبت 10 أغسطس المقبل، وتستمر لمدة ساعتين من العاشرة مساءً إلى الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

شروط حلقة ديانا حداد مع شريف مدكور بمهرجان العلمين



وهناك عدة شروط لحضور تلك الحلقة منها الجلوس بأسبقية الحضور، لا يوجد استرجاع أو استبدال، غير مسموح بالأطعمة والمشروبات.

أسعار تذاكر حلقة شريف مدكور مع ديانا حداد بمهرجان العلمين



وطرحت شركة "تذكرتى" تذاكر الحفل عبر موقعها الإلكتروني وحددت اسعار التذاكر بفئتين كالآتي: الفئة الأولى تبلغ سعرها 800 جنيهًا vip free seating، والفئة الثانية بـfree seating 300 جنيهًا.



تفاصيل مهرجان العلمين

أعلنت إدارة المهرجان أن مهرجان العلمين يتيح للجمهور الاستمتاع بشواطئ العلمين العامة، وذلك بشكل مجاني، كما تم تخصيص تذاكر مجانية لأسر شهداء الجيش والشرطة لحضور فعاليات المهرجان.

وسيقدم هذا العام مسرحيات جديدة تناسب جميع الأذواق، وإقامة 10 حفلات يحييها كبار نجوم الغناء العربي من بينهم عمرو دياب، إليسا، كاظم الساهر، محمد منير، وغيرهم من النجوم المميزين.



آخر أعمال ديانا حداد

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ديانا حداد أغنية الناس الحلوة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.