نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. مسرح 23 يوليو بالمحلة يحتفل برأس السنة الهجرية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مساء غد يوم الأربعاء المقبل، حفلًا فنيًا بمسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة برأس السنة الهجرية الجديدة.

فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية

يشهد الحفل الذي تقيمه ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، مشاركة فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية، والتي ستقدم بقيادة المايسترو الفنان أحمد نفاده باقة من التواشيح والأدعية الدينية احتفالًا بتلك المناسبة العطرة ومن بينها: عليك سلام الله، مولاي، الرضا والنور، القلب يعشق كل جميل، ومحمد يا رسول الله.

فعاليات ورشة فنون الخط العربي

هذا وواصل قصر ثقافة الطفل بطنطا تنفيذ فعاليات ورشة فنون الخط العربي، والتي تأتي في إطار مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا"، خلال شهور الصيف، حيث تعرف الأطفال على تاريخ هذا الفن القديم، وأقدم مدارسه، وأشكاله، وكيفية كتابة الحروف، في بداية الكلمات وفي أوسطها ونهاياتها، وذلك بحضور الفنان وحيد غنيم، خبير الخطوط العربية.

الهجرة النبوية دروس وعبر

في محاضرة بعنوان "الهجرة النبوية.. دروس وعبر"، أوضح الشيخ محمد الزيات، الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية، خلال كلمته، صباح اليوم، ببيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي، بأن الهجرة النبوية لم تكن حادثًا جللًا في تاريخ الإسلام فحسب، بل في تاريخ الإنسانية كافة، وأنها تعد البداية الحقيقة لدولة الإسلام، وأضاف بأنها لم تكن هروبا من إيذاء قريش للنبي، بل كانت أمرا من الله لرسوله حفاظا عليه وعلى المؤمنين، ونصرا مبينا، ولا سيما بعد تصاعد وتيرة الاضطهاد والإيذاء، وخاصة بعد موت عم النبي، وزوجته السيدة خديجة بنت خويلد.