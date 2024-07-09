الموسيقار هاني شنودة يحيي حفلًا ضخمًا في مهرجان الأوبرا الصيفي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الموسيقار الكبير هاني شنودة للمشاركة في فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي، والذي يقام برئاسة الدكتورة لمياء زايد وتحت رعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة.

تفاصيل الحفل

يحيي شنودة حفلًا ضخمًا بمشاركة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، وذلك يوم الجمعة الموافق 19 يوليو الجاري، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويتضمن البرنامج باقة من أشهر مؤلفات الموسيقار هاني شنودة، إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية التي وضعها لفرقة المصريين مثل "أنا بعشق البحر"، "مسألة السن"، موسيقى فيلم "لا عزاء للسيدات"، ومسلسل "حالة خاصة"، وغيرها.

التحضيرات والبروفات

يبدأ الموسيقار هاني شنودة بروفات وتحضيرات الحفل بداية الأسبوع المقبل برفقة أوركسترا وتريات، لضمان خروج الحفل بأفضل صورة ممكنة.

تذاكر الحفل

وطرحت دار الأوبرا تذاكر الحفل بفئة واحدة قيمتها 300 جنيهًا، لتتناسب مع جميع شرائح المجتمع، مما يتيح الفرصة لمختلف الفئات الاجتماعية لحضور الحفلات الفنية والحفاظ على الطرب الأصيل.

شروط حضور الحفل

ووضعت دار الأوبرا عدة شروط لحضور الحفل: دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التي تُشترى من مصادر أخرى غير الرسمية،الجلوس مسموح فقط في المقعد المحجوز،ممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات،ممنوع التصوير، لا يُسمح باسترجاع أو استبدال التذاكر، يتم غلق أبواب قاعة العرض ولا يُسمح بالدخول بعد بداية العرض إلا بعد الاستراحة.

فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي

تقام فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي في الفترة من الخميس 18 يوليو حتى السبت 10 أغسطس المقبل، في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، بمشاركة نخبة من النجوم والفرق الغنائية المتميزة.