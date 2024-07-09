نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجيلك أصالحك.. تامر حسني يوجه رسالة لـ خالد الصاوي بعد تصريحاته عنه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص نجم الجيل تامر حسني على التعليق والرد بعد تصريحات خالد الصاوي عنه أمس الذي تبين بها حزنه من عدة أسماء فنية كـ تامر حسني وكريم عبد العزيز من خلال برنامج mirror.

تعليق تامر حسني على تصريحات خالد الصاوي



ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري صورة له مع خالد الصاوي معلقًا:"يا عم خالد أنت صاحبي وحبيبي وتأخيرك عني مكنش شخصي لو شخصي مكنتش هزعل واستناك سنة مش أسبوع بس ده كان تأخير على كل الممثلين والمنتج والمخرج، وياريتك قولتلي أنك زعلان على تليفوني من سنتين كنت جيت لحد عندك صالحتك، والله معرفش أنك زعلان، وبالمناسبة أنا اللي زعلان علشان كان نفسي تبقى معايا وأنت اللي اختفيت وعلى أي حال زعلك عندي بالدنيا وأول ما أرجع من السفر إن شاء الله هجيلك لحد عندك أصالحك وناخد صورة حلوة زي دي ".

عتاب خالد الصاوي لتامر حسني

وقال الصاوي في برنامج "Mirror"، "إنه كان مخطئًا في اعتقاده بأن صداقته بتامر حسني وأحمد السقا وكريم عبد العزيز كبيرة، انطلاقًا من عدم رده على اتصالاته الهاتفية خلال الآونة الأخيرة".

وأضاف: "يبدو أن لديهم الرغبة في جعل علاقتنا محددة، وذلك على عكس هاني سلامة وخالد النبوي مثلًا، اللذين أتمكن من الوصول إليهم في أي وقت والعكس صحيح".

وتابع: "أعتقد إني كنت متعشم زيادة في تامر والسقا وكريم، وبعاتب نفسي إني أخدت على خاطري منهم، لإنهم هيفضلوا أصحابي إلا حتة، أو بمعنى أصح علاقة صداقة محددة بشروط معينة".

تعاون تامر حسني وخالد الصاوي



سبق وتم التعاون بينهم من قبل من خلال فيلم "الفلوس"،وتدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

وفيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.