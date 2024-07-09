يواصل تصدره المركز الثاني.. تعرف على إيرادات أمس لفيلم اللعب مع العيال

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل أفلام عيد الأضحى المنافسة بقوة على إيرادات شباك التذاكر، وتتنافس عدة أفلام حتى الآن، ونجح محمد إمام في الحفاظ على مركزه الثاني ضمن قائمة إيرادات الموسم، وحقق الفيلم أمس 531،973 ألف جنيهًا.

أبطال وصناع فيلم "اللعب مع العيال"



ويشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" بجانب الفنان محمد إمام عدد كبير من الفنانين أبرزهم:أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة



أحداث فيلم اللعب مع العيال



ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.

فيلم أبو نسب



ويذكر أن الفنان محمد إمام، شارك مؤخرًا في فيلم "أبو نسب"، وشاركه في البطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم: ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

أحداث فيلم "أبو نسب"





ودارت أحداث الفيلم في إطار كوميدى لا يخلو من الأكشن، حول علي (محمد إمام) الذى يقع فى حب داليا (ياسمين صبرى)، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المجرم (ماجد الكدوانى) بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الاىْىٓقام بين عصابة حماه وعصابة أخرى.