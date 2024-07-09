نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد عبدالجليل ينفي وجود مشروع فيلم باسم "سوسو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية وجود أي مصنف فني يحمل اسم "سوسو"، جاء ذلك ردًا على ماتردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.

حقيقة فيلم سعودي بعنوان “ سوسو ”

وكان الفنان محمد صبحي قد نشر على حسابه الرسمي منتقدًا الشروع في تصوير فيلم سعودي باسم "سوسو".

وعبر الفنان محمد صبحي عن إستيائه من تقديم فيلم جديد سيتم تصويره خلال الفترة المقبلة وتدور فكرته حول تشويه صورة الرجل السعودي.

استياء محمد صبحي من واقعة فيلم يسئ للرجل السعودي على أراضي مصر

كما حرص الفنان محمد صبحي على التعبير عن رأيه في واقعة تصوير هذا الفيلم الذي يُسئ الرجل السعودي والذي سيتم تصويره على أراضي مصر وهو من إنتاج مصري عالمي، وجاء ذلك حساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك، وقال: "عيب.. عيب.. عيب، سمعت إن تصوير فيلم جديد هنا في القاهرة سيبدأ.. اسمه سوسو عن رجل سعودي، يأتي إلى القاهرة في شهر رمضان الكريم يسكر بالفنادق والكباريهات، ويلعب القمار، وعندما خسر كل أمواله بدأ ينصب على المصريين ويسرقهم بطريقة كوميدية، فيلم إنتاج مصري ضخم عالمي".

وتابع الفنان محمد صبحي من خلال منشوره على فيسبوك: "المشكلة أنه لا يوجد ممثل سعودي قبل أن يمثل الدور.. الجميع رفض حبا واحتراما للشعب السعودي.. عشت عمري أحافظ على وطني وأحافظ على ريادة مصر في الفن والثقافة وأحترم الجمهور ولا يشتريني بالدولار..بلا حياء بلا خجل".