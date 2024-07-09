نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "عصابة الماكس" أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان أحمد فهمي الحفاظ على تصدره المركز الثالث في شباك التذاكر، ضمن منافسة قوية بموسم أفلام عيد الأضحى المبارك، وحقق الفيلم أمس إيرادات وصلت إلى 346،764 ألف جنيهًا.

أحداث عصابة الماكس



الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا، حول المكس الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج إلى أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية

أبطال عصابة الماكس





فيلم عصابة المكس إخراج حسام سليمان، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي، ولبلبة، وروبي، وأوس أوس، وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج اتحاد الفنانين.

أحدث أعمال أحمد فهمي





ومن ناحية أخرى، يظهر أحمد فهمي ضيف شرف ضمن أحداث فيلم ولاد رزق 3، والذي ينافس أيضًا في موسم عيد الأضحى المقبل، والفيلم يتناول قصة رضا رزق الذي يقدم دوره أحمد عز وأشقائه الذين تركوا الإجرام، ولكن قرروا العودة مجددًا إليه، لتنفيذ مهمة وحيدة كبيرة سيتوبون بعدها، ويستعينون في مهمتهم بـ آسر ياسين الذي يلعب دور الشايب، وتدور الأحداث في إطار أكشن تشويقي.