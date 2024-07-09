"بأسس أول رابطة لمحبي القرع " تامر حسني يفاجئ جمهوره بإطلالة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - مازح الفنان تامر حسني، جمهوره بعد اللوك الجديد الذي ظهر به الفترة الأخيرة حيث أزال شعره بالكامل.

ظهر تامر حسني في صورة طريفة تجمعه بعدد من الرجال "القرع"، ولاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذين مازحوه وأبدوا إعجابهم بالصورة.

تفاعل واسع من الجمهور والمشاهير

شارك تامر حسني جمهوره بصورة له عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام وهو برفقة مجموعة من الرجال "القرع"، وعلق على الصورة ساخرًا: "بأسس أول رابطة لمحبي القرع، عااش القرع، مين جاي معانا"، تفاعل عدد كبير من جمهوره ومتابعيه مازحين ومعبرين عن إعجابهم بالصورة، كما علق عدد من نجوم الفن على الصورة ممازحين تامر حسني.

تشويق لعمل فني جديد

أثار تامر حسني فضول جمهوره بتلميحه إلى تقديم عمل فني جديد قريبًا، مشيرًا إلى أن سبب تغيير شكله هو هذا العمل، لكنه لم يكشف عن تفاصيله بعد.

تامر حسني يصور فيلم ري ستات

في الوقت نفسه، يواصل تامر حسني استعداداته لفيلم "ري ستارت" المقرر طرحه في الفترة المقبلة فور انتهاء أبطاله من تصوير مشاهدهم، يأتي الفيلم في إطار كوميدي وإثارة، ويشارك فيه الفنانة هنا الزاهد، هذا التعاون الثاني بينهما بعد النجاح الكبير الذي حققاه في فيلم "بحبك"، ومن المتوقع أن يحقق "ري ستارت" نجاحًا أكبر كونه في إطار كوميدي أكثر من كونه رومانسي.