القاهرة - محمد ابراهيم - رضوى الشربيني توجه رسالة قاسية لشيرين عبدالوهاب بسبب الاعتداء عليها

في عالم الفن والمشاهير، تحدث الأحداث الكبيرة التي تلفت الأنظار وتشغل الرأي العام بشكل كبير، ومن بين هذه الأحداث كانت الأزمة بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها السابق حسام حبيب.

فقد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مروعًا عن تعرض شيرين لاعتداء بالضرب المبرح من قبل حسام حبيب، مما أدى إلى دخولها المستشفى وإصدار النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قرارًا بإخلاء سبيله بكفالة مالية.

تعكس هذه الأحداث الصادمة والمؤلمة جانبًا مظلمًا من حياة النجوم، وتسلط الضوء على مشاكل العلاقات الشخصية التي قد تتطور إلى أحداث خطيرة ومؤلمة.

رضوى الشربيني توجة رسالة قاسية لشيرين “لعون الحب اللي يعمل في صاحبه كدة يا شيرين ”

هذا الحدث أثار ردود فعل قوية، حيث نشرت الاعلامية رضوى الشربيني رسالة قاسية لشيرين عبدالوهاب، حثتها فيها على عدم السماح بأفعال كهذه تجاهها، وعدم جعل سمعتها تتعرض للإهانة أمام الناس.

شيرين عبد الوهاب تسجل محضر رسمي في زوجها السابق حسام حبيب

رضوى الشربيني توجه رسالة قاسية لشيرين عبدالوهاب بسبب الاعتداء عليها

الأزمة بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب شهدت فصلا جديدا حيث تم تسجيل محضر رسمي بالشرطة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بتهمة التعدي على شيرين بالضرب، ما أدى إلى دخولها المستشفى.

وقررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إخلاء سبيل حسام حبيب بكفالة مالية، وطلبت استدعاء شيرين عبدالوهاب للاستماع لأقوالها في القضية.

نتائج التقرير الطبي

كشف التقرير الطبي مبدئي إصابة الفنانة شيرين عبدالوهاب بجرح غائر في الرأس، وجروح وتجمعات دموية أسفل العين، بالإضافة إلى كدمات في القدم، بعد أن تعرضت للتعدي من طليقها الفنان حسام حبيب.

وقدمت شيرين في محضر الواقعة أن الحادث وقع في الساعة الخامسة فجرًا، وأنها تعرضت للضرب والتعذيب على يد حسام حبيب، وأصيبت في الرأس بجرح استدعى خياطة ثلاث غرز.

و أوضحت التحقيقات أن الاعتداء حدث بسبب خلافات شخصية نشبت بينهما.

رد حسام حبيب

فيما رد حسام حبيب بأنه اعتدى على شيرين لحماية ابنته منها بعد شجار نشب بينهما، مؤكدًا أنه تواصل مع والد ابنته للتهدئة ولكن دون جدوى، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

وقررت النيابة العامة استدعاء شيرين عبدالوهاب للإدلاء بأقوالها في المحضر الرسمي الذي حررته ضد حسام حبيب، تتهمه فيه بسرقة هاتفها المحمول وأموال من حقيبتها، بالإضافة إلى التعدي عليها بالضرب المبرح.

أقوال ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب

من جانبه، أكد ياسر قنطوش، محامي شيرين عبدالوهاب، أن موكلته ستواصل الإجراءات القانونية ضد حسام حبيب، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تنازل عن المحضر الرسمي الذي حررته ضده.

و أضاف قنطوش أن الصلح لم يتم ولم يحدث أي تسوية، على عكس ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تواصل التحقيق في البلاغ المقدم من شيرين عبدالوهاب ضد طليقها حسام حبيب، لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب داخل شقتها التي تستخدمها كاستوديو في منطقة التجمع الأول.