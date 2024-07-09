نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يروج لأحدث حفلاته الغنائية بمهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان رامي جمال لأحدث حفلاته الغنائية، بمهرجان العلمين الجديدة ،في نسخته الثانية، ومن المقرر إقامة الحفل يوم 2 أغسطس المقبل، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "جمال" صورة عبر خاصية الإستوري ، وعلق عليها قائلا: "ميعادنا 2 أغسطس إن شاء الله".

اَخر أعمال رامي جمال



ويذكر أن اَخر أعمال الفنان رامي جمال الغنائية، هي أغنية "يادمعي" الذي طرحها مؤخرا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ضمن سلسلة من الأغنيات التي يطلقها خلال موسم الصيف على طريقة السينجل.

تفاصيل أغنية "يادمعي"



أغنية «يا دمعي» تعاون فيها رامي جمال مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو، ومن إنتاج أر چي برودكشن وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

معلومات عن مهرجان العلمين

ومهرجان العلمين الجديدة، الذي يحمل شعار "العالم علمين"، والذي أعلنت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية إقامة النسخة الثانية منه هذا العام في الفترة، مابين 11 يوليوالجاري وحتى 30 أغسطس المقبل.

ويعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسًا لاهتمام الدولة المصرية بتطوير مدينة العلمين الجديدة وتحويلها إلى وجهة ثقافية وسياحية مميزة، ويهدف إلى جذب السياح من جميع أنحاء العالم، وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.