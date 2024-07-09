نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة تعلن موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية "الحياة سكرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة لطيفة موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل إسم "الحياة سكرة"، وتعتبر هذه الأغنية هي تاسع أغاني ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت لطيفة جزء من كليب الأغنية، وعلقت عليه:" استنوا كليب اغنيتي الجديدة الحياة سكرة الخميس الساعة ٦:٠٠ مساء على قناتي على اليوتيوب".

اَخر أعمال لطيفة



وطرحت النجمة لطيفة، مؤخرا، ثامن أغاني ألبومها "مفيش ممنوع" بطريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتحمل الأغنية اسم "أنا المرسى" وهي من كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح، وتوزيع تميم، والفيديو كليب من إخراج جميل جميل المغازي.

وحصدت لطيفة بألبومها "مفيش ممنوع" ما يقرب من 15 مليون مشاهدة للأغاني التي طرحتها حتى الأن، كما تصدرت التريند في العديد من الدول العربية.

وتقول كلمات أغنية "أنا المرسي":



أنا المرسى.. في يوم ما تلاقي موج الدنيا بيوديك وبجيبك

أنا مش واحده أول مركبك ما تميل.. هتهرب وتسيبك

أنا الحضن اللي هيضمك.. في عز البرد ويدفيك

وأنا اللي هتوهبك احساس.. عن الناس والحياة يغنيك

أنا اللي هشيل معاك همك وجرحك يتقسم نصين

أنا اللي بنيت عليها أساس بإيدك يسندك بعدين