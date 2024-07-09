نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. تامر حسني لعمل فني جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان تامر حسني جمهوره ومتابعيه لعمل فني جديد يستعد له برفقة الفنانة كارولين عزمي.

منشور تامر حسني

ونشر تامر حسني مجموعة صورة تجمعه بكارولين عزمي وصناع العمل عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب معلقًا: ونشر تامر حسني بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، رفقة الفنانة كارولين عزمي، وعلق: اللي هيقول أنا بصور إيه أنا والقمر اللي جنبي عندي مفاجأة له.



أعمال تامر حسني المقبلة



ومن جهة أخرى يستأنف تامر حسني تصوير أحدث أعماله السينمائية والذي يحمل اسم ري ستارت، هذ الفيلم هو التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد، بعد نجاح فيلم بحبك.

فيلم ري ستارت، يضم في بطولته، عدد من نجوم الفن بجانب تامر حسني، وهم: هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، سيد أسامة «ميكا»، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

تفاصيل فيلم ري ستارت

ويعد فيلم ري ستارت هو التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد في السينما، بعدما قدما معًا فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه، وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر.

حفلات تامر حسني القادمة





ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي جديد في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني كان طرحه أغنية تامر حسني جامدين جامدين من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي وتوزيع هشام محمد وماستر علي فاتح الله وجيتارات محمد مغربي، وتقول كلماتها: "لو حد زعلان قابلك هاته من ايديه قوله في ناس فرحانه وجو جديد عليه لو جالنا بس هيطلع من كل اللي فيه احنا لمتنا دي بالدنيا كلها كل دقيقه انبساط بنستغلها والسكة اللي بتزعل نمشي عكسها".