عمرو يوسف يكشف سر ارتباط الجمهور بالأجزاء الثلاثة لـ ولاد رزق

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 07:28 مساءً - عبر الفنان عمرو يوسف عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم “ولاد رزق” في نسخته الثالثه، لافتًا إلى أن ردود الأفعال إيجابية داخل مصر وخارجها.

وقال “يوسف” “ولا رزق” ضم عددا كبيرا من النجوم سعيد بكوني ضمنهم ومعي النجوم الكبار أحمد عز وآسر ياسين.

وتابع: "الجمهور ارتبط بالفيلم على مدار أجزائه الثلاثة، أنا مبهور بأداء كل الممثلين المشاركين في الفيلم، فكل فريق العمل خلف الكاميرات كانوا حريصين على تقديم كل ما بداخلهم من طاقات إبداعية ليخرج الفيلم بهذا المستوى في جزءيه الأول والثاني ويرتبط به الجمهور" .

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبدالعزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films وFilm square.

قصة وأحداث فيلم ولاد رزق 3

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.