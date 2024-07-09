أغنية "كاجولوه".. ظهور نادر لأبطال "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

القاهرة - محمد ابراهيم - يتردد صناع فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، عن تقديم جزء ثاني من الفيلم، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ الفكرة، يعد العمل من أنجح أفلام نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، وقدم عددا من الممثلين الشباب الذين أصبحوا فيما بعد نجوما.

حقق فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" نجاحا كبيرا وقت عرضه، حتى الأغنيات التي قدمت خلال أحداثه حققت نجاحا وحتى الآن يسمعها الجمهور، وخاصة اغنية "كاجولوه"، لذلك قرر صناع العمل طرحها منفردة في شريط غنائي.

وشارك عدد من رواد السوشيال ميديا فيديو اغنية "كاجولوه"، ظهر فيه الأبطال محمد هنيدي وأحمد السقا وطارف لطفي وهم يغنون.

أبطال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية‎

وشارك في بطولة فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" كلا من النجوم محمد هنيدي، والفنانة منى زكي، وغادة عادل، وهاني رمزي، وأحمد السقا، وهشام المليجي، وفتحي عبد الوهاب، وعدد أخر من النجوم، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وقت عرضه.

قصة فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية‎

وتدور أحداث الفيلم حول شاب ريفي يأتي إلى القاهرة ويدرس بالجامعة الأمريكية، وخلال فترة دراسته يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية والطريفة، التي تبرز بعض الاختلافات في العادات والتقاليد بين الريف والمدينة.

تركي آل الشيخ يطالب بتقديم جزء ثاني من "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

ويذكر ان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قد طالب من الفنان محمد هنيدي تقديم الجزء الثاني من صعيدي في الجامعة الأمريكية، بعد حصوله على الجنسية السعودية، وكتب عبر حسابه بفيسبوك: «ياليت الفنان الكبير محمد هنيدي يعمل صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء التاني ويجدد ذكرياتنا، هوا وكل النجوم الكبار منى والسقا، الفيلم ده له ذكريات في كل بيت في الوطن العربي.. ولو هوا جاهز إحنا جاهزين ندعم ده».

معلومات لا يعرفها الجمهور عن "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

غادة عادل كانت مرشحة في البداية لتقديم دور أمينة الذي قدمته أميرة فتحي، كما عُرضت شخصية حسين على شريف منير لكنه رفضه وقدمه طارق لطفي، إفيه حريم لا يا علي، ومتصدقش حد غير أمك ولو أبوك طلقها متصدقهاش، من اختراع هنيدي، مدحت العدل كتب الفيلم وعرضه في البداية على سامي العدل لكي ينتجه لكنه رفض.