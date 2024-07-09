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أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة ياسمين رئيس على مسلسل رقم سري، وهو الجزء الثاني من مسلسل صوت صورة، وذلك بعد أن قامت حنان مطاوع ببطولة الجزء الأول منه العام الماضي.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل رقم سري

وشارك عمرو وهبة وصدقي صخر في بطولة مسلسل رقم سري، اقتراب موعد عرضه عبر شاشات التلفزيون المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

أبطال مسلسل رقم سري

والعمل من إخراج محمود عبدالتواب وتأليف محمد سليمان عبدالملك، ومن إنتاج شركة Aroma، كما سيضم العمل عدد من النجوم الذين شاركوا في الجزء الأول، وسيبدأ التصوير أول أغسطس المقبل، ويناقش العمل مشاكل الذكاء الاصطناعي بقصة مختلفة تمامًا عما تم تقديمه من قبل.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

وسبق، تصدر مسلسل صوت وصورة تريندات السوشيال ميديا وقت عرضه، وناقش العمل عدد من القضايا الهامة منها سلبيات وإيجابيات السوشيال والتكنولوجيا في هذا العصر خاصة استخدام الذكاء الاصطناعي، المسلسل مكون من 30 حلقة، من بطولة حنان مطاوع، صدقي ضخر، وليد فواز، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، ولاء الشريف، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، ورامي الطمباري، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.

أحدث أعمال ياسمين رئيس

ومن ناحية اخري، تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها الجديد الفستان الأبيض، والذي انتهت من تصويره منذ فترة طويلة، ويشاركها بطولته أسماء جلال، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، وسلوى محمد علي، والعمل من تأليف وإخراج جيلان عوف، وايضا تستعد حاليا للجزء الثاني من مسلسل جودر، وتواصل خلاله تقديم شخصية شهرزاد التي قدمتها في الجزء الأول، ومن المقرر عرض العمل خارج السباق الرمضاني المقبل.

أبطال مسلسل جودر

وقدم بطولة الجزء الأول من مسلسل جودر، ياسر جلال، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أحمد فتحي، أيتن عامر، جيهان الشماشرجي، أحمد بدير، عايدة رياض، رشوان توفيق، وطارق النهري، والعمل من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

آخر أعمال ياسمين رئيس

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وكان آخر أعمال ياسمين رئيس فيلم أنا لحبيبي، وعرض 2023 وهو من نوعية الأعمال الرومانسية، ودارت أحداثه حول قصة حب رومانسية عاشتها ليلى التي جسدت دورها ياسمين رئيس، لكنها عانت بسبب الكثير من الأزمات، وشارك في الفيلم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وتحت قيادة المخرج هادي الباجوري.