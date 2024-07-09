معتز التوني يكشف عن البوستر الرسمي لـ فيلم "إكس مراتي"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج معتز التوني عن البوستر الرسمي لـ فيلم "إكس مراتي" بطولة هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل، ومن المقرر عرضه في دور العرض السينمائية يوم 24 يوليو الجاري.

وشارك "التوني" البوستر الرسمي للفيلم، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليه قائلا: "مجرم رد سجون ودكتور نفساني وسحر محتاسة بينهم، تفتكروا ايه اللي هيحصل ؟، البوستر الرسمي ليفلم إكس مراتي، فيلم إكس مراتي يوم 24 يوليو في جميع السينمات ".

أبطال وصناع فيلم "إكس مراتي"



ويشارك في بطولة فيلم "إكس مراتي" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: هشام ماجد، أمينة خليل، محمد ممدوح، ومصطفى غريب وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، والفيلم فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.



أحداث فيلم "إكس مراتي"



وتدور قصة فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر هشام ماجد خلاله بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.



آخر أعمال معتز التوني

يذكر أن آخر أعمال المخرج معتز التوني في السينما، هو فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، الذي تم عرضه العام الماضي 2023، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.



أبطال وصناع فيلم “ابن الحاج أحمد”

وشارك في بطولة فيلم “ابن الحاج أحمد” عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، صبري فواز، محمد لطفي، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران، سيناريو وحوار محمد المحمدي، ومن تأليف أحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.

