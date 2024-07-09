نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى كامل يستعد لطرح أولى أغانى ألبومه بعنوان "العيب عليا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان مصطفى كامل خلال أيام لطرح أولى أغانى ألبومه الجديد والتي تحمل إسم "العيب عليا" من كلماته وألحانه وتوزيع وميكس كوليبكس وماستر أمير محروس وجيتارات أحمد حسين وتسجيل صوت أحمد جودة وتصوير مهاب.

ويراهن الفنان مصطفى كامل على ألبومه الجديد الذى يشمل عدد من الأغانى الذى يطرحها على طريقة السينجل كل فترة، ويحمل عدد من المفاجئات.

وكانت آخر ألبومات مصطفى كامل حمل إسم "وجع قلبى" وتضمن عدد من الأغانى التي حققت تجاح كبير منها "إتعلمت من الليالى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر احمد جودة، وأغنية "اسكت" من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وأغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، وأغنية "وجع قلبي" وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت أحمد جودة، وبمجرد طرحهم تصدروا التريند وقتها، حيث قدمه بشكل جديد لجمهوره، ونال إشادات كثيرة عليه من الجمهور ومنها بالتوفيق يانجم واستمر يافنان

تفاصيل الالبوم

يذكر أن ألبوم "وجع قلبى" الذى يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.