بحفل للكينج ومدحت صالح.. مهرجان العلمين يعلن أجندة حفلات الأسبوع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 08:25 مساءً - ينطلق مهرجان العلمين يوم الخميس المقبل، بعدد من الفعاليات المميزة والجذابة للسائحين والزوار المصريين.

وروجت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين 2024، لجدول فعاليات الأسبوع الأول عبر موقع “فيسبوك”: "استعدوا للأحداث المثيرة في الأسبوع الأول من مهرجان العلمين الجديدة!

- حفل محمد منير – 12 يوليو، ⁠منى الشاذلي ومدحت صالح 11 يوليو، أنشطة ريد بول 12 يوليو، باراموتور - مستمر،⁠ رقصة فلسطين 12 يوليو (الساحة الموسيقية )، برنامج ومعرض وزارة الثقافة 12 يوليو (المدينة التراثية)، ⁠المحاكم ومنطقة العائلة - مستمرة (منطقة الاحتفالات)، عروض منطقة الحيوانات الأليفة - مستمرة (مول نورث سكوير)" .

انطلاق مهرجان العلمين

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة - الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط - تحت شعار "العالم علمين" خلال الفترة من 11 يوليو حتى 30 أغسطس.