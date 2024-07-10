نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتورتة من 5 أدوار وبلالين بيضاء.. غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت النجمة غادة عبد الرازق بعيد ميلادها الذي يحل يوم 6 يوليو 1970، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

غادة عبدالرازق تحتفل بعيد ميلادها

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شاركت غادة عبد الرازق صورا من احتفالها بعيد ميلادها، ظهرت وهي تحتفل بهذه المناسبة بتورتة مكونة من 5 أدوار عليها صورتها والعديد من النجوم، وأيضا ببلالين بيضاء.

غادة عبدالرازق تتحدث عن طريقة اختيارها للادوار

سبق، حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة” للحديث عن مسلسلها الرمضاني “ صيد العقارب” متطرقة إلي بعض جوانب حياتها الشخصية، قالت:' انا معنديش استقرار نفسي انا ست مريضة وبتعالج بقالي 35 سنه فمينفعش تقوليلي استقرارك النفسي لأني معنديش استقرار نفسي ولا عندي استقرار عاطفي ولا عندي استقرار في اي حاجه.. معنديش".

أحدث أعمال غادة عبدالرازق

ومن ناحية اخري يعرض لغادة عبد الرازق حاليا في دور السينما فيلم "تاني تاني"، ويعد عودة لها للسينما بعد غياب دام لسنوات طويلة، ويشاركها عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد آدم، وبيومي فؤاد، وأمير صلاح الدين، وثراء جبيل، ومحمود حافظ، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسين، وإخراج شريف إسماعيل.

اخر اعمال غادة عبد الرازق

وكان اخر اعمال الفنانة غادة عبد الرازق هو مشاركته في موسم رمضان 2024 بمسلسل "صيد العقارب"، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم: رياض الخولي، سيمون، منال سلامة، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، محمد علاء.

مسلسل تلت التلاتة، تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح، وشارك في بطولة العمل كل من مي سليم، محمد القس، ليلى زاهر، أحمد مجدي والراحل مصطفى درويش، وعدد آخر من النجوم

خلاف غادة عبدالرازق مع محمد سامي

كان هناك خلاف بين محمد سامي وغادة عبدالرازق بعد عرض مسلسل حكاية حياة، ووصل لحد أقسام الشرطة، وتحدث محمد سامي عن الظلم والضرب الذي تعرض له في بيته، وتحدث غادة عبدالرازق بعد ذلك مشيرة هو من ظلمها، وبهذه الواقعة ينتهي الشغل بينهم.