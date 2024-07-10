نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص | رانيا منصور تكشف لـ دوت الخليج الفني عن استعدادت الوصفة السحرية وظهورها بعمل جديد مع تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعرض الآن مسلسل الوصفة السحرية من خلال قناة DMC وحقق المسلسل نجاح كبير حيث يناقش الخلافات الزوجية بين مجموعة حالات مختلفة من الحالات الزوجية ليعطي نصائح قوية لزواج ناجح.

استعداد رانيا منصور لشخصية هانيا

وكشفت رانيا منصور في للفجر الفني عن استعداداتها لشخصية "هالة الشناوي" التي تلعبها في مسلسل الوصفة السحرية معلقة:"بصراحة هو كان أول يوم، كلموني قبل التصوير بوقت قليل جدًا، فهمت قصة المسلسل، ومعرفتش اقرأ أول 15 حلقة اللي مش بظهر فيهم بس حاولت أفهم ودخلت صورت، وأنا حاسه أداء مشاهد الشخصية اللي جاية أحلى من اللي فاتت إن شاء الله، وسخصية هالة مش بعيدة عني كتير. اللي بتنصح وتقرأ كتير عن العلاقات وكده دي شخصيتي في الحقيقة ".



وعن تصريحها بأن هناك تعاونات تجمعها بتامر حسني أوضحت أن ابنتها" توانا " هى من تشارك في فيلم "ري ستارت" الذي يقوم تامر حسني بتصويره حاليًا استعدادً لطرحه قريبًا كما أشارت أنها تظهر بالفيلم كظهور خاص أيضًا.



أحداث الوصفة السحرية



وتدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.



أبطال مسلسل الوصفة السحرية





ويشارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" نخبة من نجوم الفن المصري، منهم شيري عادل، رانيا منصور، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، ويُعرض المسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.



تفاصيل فيلم ري ستارت



وفي سياق منفصل يذكر أنه يقوم حاليًا نجم الجيل تامر حسني بتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق، ويشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.