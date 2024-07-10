نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. طرح فيلم إكس مراتي في دور العرض السينمائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المخرج معتز التوني بالترويج للبوستر الدعائي الخاص لفيلم إكس مراتي وعن موعد طرحه في دور العرض السينمائية، وهو من بطولة الفنان هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل.

ونشر معتز التوني البوستر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها معلقًا: الإعلان التشويقى لفيلم اكس مراتى.. ‎استنوا الإجابة يوم ٢٤/٧ فى جميع السينمات.

قصة فيلم إكس مراتي

وتدور قصة فيلم إكس مراتي، حول دكتور نفساني والذي يجسده الفنان هشام ماجد، إذ يدخل في صراع مع مجرم خارج من السجن وهو الفنان محمد ممدوح، بينما سحر تقارن بينهما من أجل اختيار شريكها وهي الفنانة أمينة خليل، وتدور القصة في إطار كوميدي.

أبطال فيلم إكس مراتي

وفيلم إكس مراتي بجانب هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل، علي صبحي، محمد أوتاكا، مصطفى غريب، خالد كمال، والعمل من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي.

موعد طرح فيلم مراتي في السينمات

جدير بالذكر إنه من المقرر طرح فيلم إكس مراتي في جميع دور العرض المصرية والسعودية والعربية يوم 24 يوليو الجاري، والعمل مدعوم من صندوق big time بالشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه السعودية.

برومو فيلم إكس مراتي

وكان المخرج معتز التوني، نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، البرومو التشويقي الأول لفيلم إكس مراتي.

وظهر الفنان محمد ممدوح في البرومو التشويقي لفيلم إكس مراتي، مرتديا زي مسجون، ويخضع للتحقيقات مع هشام ماجد، وبسبب أسئلة الأخير، دخل تايسون في صدمة وبكاء، بجانب ظهور مفاجئ لأمينة خليل أثار دهشة هشام ماجد.

وكتب عليه قائلًا: الإعلان التشويقى لفيلم إكس مراتي.. ‎استنوا الإجابة يوم ٢٤/٧ فى جميع السينمات.