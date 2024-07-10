نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص | محمود سليم مؤلف جامدين جامدين يكشف لـ دوت الخليج الفني سر تعاونه مع تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت أغنية جامدين جامدين لتامر حسني نجاح كبير جدًا في 3 أيام فقط من طرحها، حيث تخطت حاجز الـمليون مشاهدة والمركز الثامن بتريند يوتيوب.

وكشف المؤلف والشاعر الغنائي محمود سليم مؤلف أغنية جامدين جامدين في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن تعاونه مع نجم الجيل تامر حسني معلقًا: "التعاون مع تامر حسني ممتع جدًا، وكان تعاون بسعي ليه من سنين كتير والحمد لله ربنا وفقنا بأغنية جامدين جامدين "



وعن طريقة تعاونه مع تامر حسني أضاف:"والتعاون جه عن طريق صديقي الملحن تيام علي، بعتلي لحن الأغنية وطلب مني نعملها على شكل ولون تامر وبالفعل عملتها بالشكل اللي الناس سمعته وسمعهاله والحمد لله عجبته جدًا".



تفاصيل أغنية جامدين جامدين





تعد أغنية جامدين جامدين من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي وتوزيع هشام محمد

قصة الأغنية

تشير الأغنية للسعادة والطاقة الإيجابية من خلال إسعاد الآخرين وجعلهم يشعرون بالسعادة والفرح وسط من يحبونهم، وطرح تامر حسني الأغنية من خلال فيديو على حسابه الرسمي بمنصة يوتيوب.



كلمات أغنية جامدين جامدين



لو حد زعلان قابلك، هاته من ايديه، قوله في ناس فرحانه، وجو جديد عليه، لو جالنا بس هيطلع، من كل اللي فيه، احنا لمتنا دي، بالدنيا كلها، كل دقيقه انبساط بنستغلها، والسكه اللي بتزعل نمشي عكسها، رقص اللي مكشر دلعه، وتعالى من الحزن نطلعه، يالا خلي اليوم ده نولعه، ونكتر الحلوين، جامدين جامدين وده كده كده، صحبتنا الحلوه مأكده، لأ بقى والحلو في كل ده، احنا كده من سنين، لسه الأيام الحلوه بينا مكمله، والسهره جامده معانا ولسه مبيته واكيد بكرا اللي جاي اجمل من كده، عدي وفوت وكبر، وانسى ومتقفش، فك الزعل علشان بقى، وشك ميكرمش، هنعيش الدنيا مره ياعم

فكها، رقص اللي مكشر دلعه، وتعالى من الحزن نطلعه، يالا خلي اليوم ده نولعه ونكتر الحلوين، جامدين جامدين وده كده كده صحبتنا الحلوه مأكده، لأ بقى والحلو في كل ده احنا كده من سنين.